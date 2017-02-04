04.02.2017 06:34

USD

EUR

Казань

Новости Казани

Новости России

Главная тема
артем рафиков казань ресторатор

«И официант может стать владельцем бизнеса». Ресторатор Артём Рафиков – о личностном росте, постановке целей и развитии сотрудников
альметьевский нефтяной институт

В состав КФУ может войти Альметьевский нефтяной институт
сочи ак барс

«Ак Барс» разгромлен во втором матче подряд
василь шайхразиев

Василь Шайхразиев: «Средняя зарплата в Татарстане ниже той, о которой говорят статистические органы»
Казань прекрасна

Казань заняла 8-е место в рейтинге устойчивого развития городов России

Популярное

Видео дня / 27.01

тарасова фигуристка

Фигуристка из Казани стала чемпионкой Европы. Видео победного выступления

Спецпроекты

Опрос

Как вы оцениваете уборку улиц и дворов Казани этой зимой?
Результаты

Авто

Архив

Блоги и соцсети

Культура

Медицина

Образование и наука

Общество

Полезное

Политика

Происшествия

Религия

Спорт

Строительство

Экономика и бизнес

Новости партнеров

По вопросам размещения рекламы

Телефон: 8 (843) 245-18-77

Эл. почта: contact@goroda24.ru

Создание сайта ILAR Technology

© 2007 - 2016 Казань24.
Использование материалов Казань24 разрешено только с предварительного согласия правообладателей.