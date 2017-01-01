Новости Казани

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От «пипирочной структуры» до «ну что, как поплавали»: хроника публичных промахов года от «Казань24»
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Гаишников, не сумевших остановить лихача в аэропорту Казани, отчислили из МВД
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Выбран талисман чемпионата WorldSkills-2019 года в Казани
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