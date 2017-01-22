22.01.2017 06:57

USD

EUR

Казань

Новости Казани

Новости России

Главная тема
kinopoisk.ru

Как подготовить себя к просмотру «Ла-Ла-Ленда» – самого романтичного фильма года
минних -1

Минниханов на концерте в честь юбилея Шаймиева: «Сегодня праздник у всей республики»
солнечные батареи

В Казани построят дом с солнечными батареями
шаймиев

От водки в честь жеребца до книги 18 века от Путина: самые необычные подарки Минтимеру Шаймиеву в дни его рождения
равиль мингазов

Уроженец Татарстана Равиль Мингазов покинул тюрьму в Гуантанамо

Популярное

Видео дня / 13.01

минниханов

Рустам Минниханов на Гайдаровском форуме: «Регионам надо больше доверять»

Спецпроекты

Опрос

Как вы оцениваете уборку улиц и дворов Казани этой зимой?
Результаты
-->

Авто

Архив

Блоги и соцсети

Культура

Медицина

Образование и наука

Общество

Полезное

Политика

Происшествия

Религия

Спорт

Строительство

Экономика и бизнес

Новости партнеров

По вопросам размещения рекламы

Телефон: 8 (843) 245-18-77

Эл. почта: reklama@kazan24.ru

Создание сайта ILAR Technology

© 2007 - 2016 Казань24.
Использование материалов Казань24 разрешено только с предварительного согласия правообладателей.