10.01.2017 00:44

USD

EUR

Казань

Новости Казани

Новости России

Главная тема
Новый год випов Татарстана

Как ВИПы Татарстана встречали Новый год и проводили каникулы
платежи жкх

609 семей Татарстана не могут оплатить ЖКУ из-за ситуации в Татфондбанке
Массовая драка

В пригороде Казани произошла массовая драка с гражданами КНДР
капитальный ремонт

Минстрой Татарстана официально огласил планы на капремонт в 2017 году
отмена занятий в школах

В Татарстане морозы не стали причиной отмены занятий в школах

Популярное

Видео дня / 29.12

зимняя казань

Казань на пороге Нового года

Спецпроекты

Опрос

Коснулась ли вас или ваших знакомых ситуация вокруг Татфондбанка?
Результаты
-->

Авто

Архив

Блоги и соцсети

Культура

Медицина

Образование и наука

Общество

Полезное

Политика

Происшествия

Религия

Спорт

Строительство

Экономика и бизнес

Новости партнеров

По вопросам размещения рекламы

Телефон: 8 (843) 245-18-77

Эл. почта: reklama@kazan24.ru

Создание сайта ILAR Technology

© 2007 - 2016 Казань24.
Использование материалов Казань24 разрешено только с предварительного согласия правообладателей.