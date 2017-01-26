26.01.2017 15:59

USD

EUR

Казань

Новости Казани

Новости России

Главная тема
Bagautdinov-title

Айрат Багаутдинов, «Казань глазами инженера»: «Будет маршрут по объектам постмодернизма – театр Экият, «Чаша»... Постараемся осмыслить местный кич»
айнур миннеханов камаз директор

Новый директор ФК «КАМАЗ» Миннеханов: «Будем работать с собственными воспитанниками»
,
Блокировка сайтов

Прокуратура заблокировала 20 интернет-сайтов Казани
земля на дальнем востоке

Татарстанцев зовут получить гектар земли на Дальнем Востоке
деньги

Средняя зарплата в Татарстане в 2016 году увеличилась на 6 процентов

Популярное

Видео дня / 25.01

хабибб

Казанец записал кавер на песню Бузовой и набрал десятки тысяч просмотров в Сети

Спецпроекты

Опрос

Как вы оцениваете уборку улиц и дворов Казани этой зимой?
Результаты
-->

Авто

Архив

Блоги и соцсети

Культура

Медицина

Образование и наука

Общество

Полезное

Политика

Происшествия

Религия

Спорт

Строительство

Экономика и бизнес

Новости партнеров

По вопросам размещения рекламы

Телефон: 8 (843) 245-18-77

Эл. почта: reklama@kazan24.ru

Создание сайта ILAR Technology

© 2007 - 2016 Казань24.
Использование материалов Казань24 разрешено только с предварительного согласия правообладателей.